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  • Ваноли – о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это мой счастливый стадион»

Ваноли – о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это мой счастливый стадион»

12 мая 2022, 23:46
1

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем финальном матче Кубка России против «Динамо».

  • Финалисты на этой неделе прошли «Енисей» и «Аланию».
  • Трофей разыграют 29 мая в «Лужниках».

«Это мой счастливый стадион, потому что здесь я выигрывал Кубок УЕФА (с «Пармой» в 1999 году – примечание «Бомбардира»). Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели. Ребята выкладываются полностью, работают», – сказал Ваноли.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Динамо Ваноли Паоло
Комментарии (1)
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portero
1652426467
Проверим насколько сработает, лично думаю что сработает....
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