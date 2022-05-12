Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Ваноли – о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это мой счастливый стадион»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем финальном матче Кубка России против «Динамо».

  • Финалисты на этой неделе прошли «Енисей» и «Аланию».
  • Трофей разыграют 29 мая в «Лужниках».

«Это мой счастливый стадион, потому что здесь я выигрывал Кубок УЕФА (с «Пармой» в 1999 году – примечание «Бомбардира»). Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели. Ребята выкладываются полностью, работают», – сказал Ваноли.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Где смотреть «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 мая
Бакаев: «Приберегли реализацию моментов для «Зенита» 4
Каттани – о словах, что «Спартак» главный клуб России: «Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем» 13
Источник: ютуб-канал «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

12.05.2022 23:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11