Ваноли – о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это мой счастливый стадион»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем финальном матче Кубка России против «Динамо».

Финалисты на этой неделе прошли «Енисей» и «Аланию».

Трофей разыграют 29 мая в «Лужниках».

«Это мой счастливый стадион, потому что здесь я выигрывал Кубок УЕФА (с «Пармой» в 1999 году – примечание «Бомбардира»). Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели. Ребята выкладываются полностью, работают», – сказал Ваноли.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?