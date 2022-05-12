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Терюшков – о Черчесове: «Хотели бы видеть его в «Химках», если бы не было Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу «Ференцвароша» Станислава Черчесова в Кубке Венгрии.

«Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии.

Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.

Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов.

Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас», — сказал Терюшков.

  • Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
  • Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +900

    jek718875 1 час назад

    А согласится ли командир на Химки?

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    Рейтинг: +2904

    Enter2006 1 час назад

    Ты бред свой при себе держи, не нужен он нам.

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