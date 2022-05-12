Терюшков – о Черчесове: «Хотели бы видеть его в «Химках», если бы не было Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу «Ференцвароша» Станислава Черчесова в Кубке Венгрии.

«Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии.

Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.

Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов.

Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас», — сказал Терюшков.

Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.

Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?