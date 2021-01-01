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Шунин – о «Динамо»: «Спад бывает у каждой команды. Невозможно провести сезон ровно»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об игре команды в конце сезона.

«Спад бывает у каждой команды. Сезон длинный – невозможно провести его ровно. Плюс общая непростая ситуация, которая влияет и на легионеров, и на русских ребят. Где-то невезение, где-то отсутствие опыта – нет одной причины.

Так получилось, что мы проиграли три матча подряд и подпустили к себе ближайших конкурентов. В такие моменты очень важно переломить ситуацию и победить.

Мы знаем, в какой футбол играем, мы всe можем – постараемся не отдать своe место. После победы в полуфинале Кубка у всех хорошее настроение, с которым мы двигаемся дальше», — сказал Шунин.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Команда вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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