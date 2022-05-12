Шунин – о «Динамо»: «Спад бывает у каждой команды. Невозможно провести сезон ровно»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об игре команды в конце сезона.

«Спад бывает у каждой команды. Сезон длинный – невозможно провести его ровно. Плюс общая непростая ситуация, которая влияет и на легионеров, и на русских ребят. Где-то невезение, где-то отсутствие опыта – нет одной причины.

Так получилось, что мы проиграли три матча подряд и подпустили к себе ближайших конкурентов. В такие моменты очень важно переломить ситуацию и победить.

Мы знаем, в какой футбол играем, мы всe можем – постараемся не отдать своe место. После победы в полуфинале Кубка у всех хорошее настроение, с которым мы двигаемся дальше», — сказал Шунин.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

Команда вышла в финал Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?