Жиго – о финале Кубка России: «Спартаку» нужно победить «Динамо» во что бы то ни стало!»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

«В матче с «Енисеем» мы добыли очень важную победу и вышли в финал. Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Все очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало!» — сказал Жиго.

«Спартак» разгромил «Енисей» – 3:0.

«Динамо» с таким же счетом победило «Аланию».

Финал Кубка России пройдет 29 мая в «Лужниках».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?