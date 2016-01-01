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Жиго – о финале Кубка России: «Спартаку» нужно победить «Динамо» во что бы то ни стало!»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал выход команды в финал Кубка России.

«В матче с «Енисеем» мы добыли очень важную победу и вышли в финал. Какие у меня ожидания от кубкового дерби с «Динамо»? Все очевидно же — нам необходимо победить во что бы то ни стало!» — сказал Жиго.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +897

    jek718875 47 минут назад

    Если проиграете, ложи голову на рельсы

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    Рейтинг: +63738

    portero 1 час назад

    Взаимные желания у вас с Динамо, надрать друг друга.
    Ну а так как в обороне обе команды могут накосясить, хочется увидеть много голов!!!!

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