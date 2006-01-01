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Григорян: «Российский футбол пропитан коррупцией. Да посадите вы хоть раз кого-то»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян призвал бороться с коррупцией в российском футболе.

«В ваших вопросах проскальзывает вот это: «Может быть, нас скоро вернут на международные соревнования». В связи с этим хотел бы процитировать: «Вся наша склонность к оптимизму – от неспособности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить».

Так вот «клизма» эта может продлиться несколько лет. Надо просто начать развивать свой футбол. Многие говорят, как можно развивать без еврокубков. А то мы раньше развивались!

Во-первых, нужно наконец закончить с коррупцией. Нужно выстраивать программу развития без еврокубков. Что я имею в виду, говоря о коррупции? Когда пришел из женского футбола в мужской, с «Нижним Новгородом» мы заняли третье место со скромными ребятами.

И тогда я позволил себе высказаться в прессе о коррупции и обо всех этих негативных явлениях. И меня вызвал [президент Российского футбольного союза Николай] Толстых.

Встреча с ним была адом. Но он мне сказал: «Ты пойми, я ассенизатор российского футбола. Мое дело выкачивать это дерьмо, но я не успеваю это делать». И это была правда. Да, он (Толстых) был сложным человеком, но абсолютно чистым.

У нас все пропитано коррупцией. Приведу один пример: волгоградский «Ротор» из футбольного региона с бюджетом около 130 миллионов рублей, но команда вылетает из первого дивизиона.

Я просто знаю, почему так произошло. Послушайте, да посадите вы хоть раз кого-то!» – сказал Григорян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +10691

    alex1951 4 минуты назад

    Господин Григорян,человек ,наверно,опытный
    А не разумеет естественных вещей....
    Коррупция в России - Это ОБРАЗ ЖИЗНИ!
    Если посадить одного - то сработает ,,принцип домино,, - один настучит на другого и тд.....
    А посему ,т-ссс,тишина ......жить то хоотса))))

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    Рейтинг: +63738

    portero 1 час назад

    Еслиб только футбол, в каждом поселении , области, мафия дорвалась до власти и тырит всё, земли, денежные средства и доит нищих....

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    Рейтинг: +5324

    Павелий 1 час назад

    Предлагаю посадить Дюкова и Мутко! И потом посмотреть на результаты Зенита! =)))))

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    Рейтинг: +14903

    ilichkadr > Павелий 1 час назад

    Марионеток даже в КНДР не сажают.

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    Рейтинг: +63738

    portero > Павелий 58 минут назад

    Moro viejo nunca serà buen cristiano.

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    Рейтинг: +10

    qweerey 2 часа назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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    Рейтинг: +450

    Йост > qweerey 2 часа назад

    Никому больше не говори, а то конторы вдруг разорятся и сам потом не сможешь заработать...

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    Рейтинг: +2883

    Enter2006 > qweerey 2 часа назад

    а не пошел бы ты найух?

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    Рейтинг: +2883

    Enter2006 > qweerey 2 часа назад

    "слово не воробей", щас оттуда миллиарды все выкачают! Ай да молодец! Ай да помошник )))

    ps:
    если честно, это конторы наживаются на вас, иначе бы так не плодились, от меня был сарказм, НЕ НЕСИТЕ им денег, они вас без трусов оставят, пусть подохнут все подобные конторы! С уважением!

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    Рейтинг: +2883

    Enter2006 2 часа назад

    Тебя к примеру, психа, в которого живым петухом на стадионе кидались фанаты твоего же клуба в котором ты тогда был главным тренером. Как пришел с женского футбола так и ушел туда, до уровня мужчин ты недотягиваешь.

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    Рейтинг: +396

    SLADE2019 > Enter2006 35 минут назад

    Честно сказать, петухом в него бросались болелы клуба далеко не из футбольного края. Да и бросались, потому что оборотку он им давал немалую, вот и придумывали целый спектакль. Что касается его работы в мужском футболе, то например в Армении, он впервые команду в группу ЛЕ вывел, что уже событие. А в РФ он тренировал клубы далеко, даже по нашим меркам выдающиеся. Все эти Анжи и Тамбов благополучно и без него в лету ушли.

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