Григорян: «Российский футбол пропитан коррупцией. Да посадите вы хоть раз кого-то»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян призвал бороться с коррупцией в российском футболе.

«В ваших вопросах проскальзывает вот это: «Может быть, нас скоро вернут на международные соревнования». В связи с этим хотел бы процитировать: «Вся наша склонность к оптимизму – от неспособности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить».

Так вот «клизма» эта может продлиться несколько лет. Надо просто начать развивать свой футбол. Многие говорят, как можно развивать без еврокубков. А то мы раньше развивались!

Во-первых, нужно наконец закончить с коррупцией. Нужно выстраивать программу развития без еврокубков. Что я имею в виду, говоря о коррупции? Когда пришел из женского футбола в мужской, с «Нижним Новгородом» мы заняли третье место со скромными ребятами.

И тогда я позволил себе высказаться в прессе о коррупции и обо всех этих негативных явлениях. И меня вызвал [президент Российского футбольного союза Николай] Толстых.

Встреча с ним была адом. Но он мне сказал: «Ты пойми, я ассенизатор российского футбола. Мое дело выкачивать это дерьмо, но я не успеваю это делать». И это была правда. Да, он (Толстых) был сложным человеком, но абсолютно чистым.

У нас все пропитано коррупцией. Приведу один пример: волгоградский «Ротор» из футбольного региона с бюджетом около 130 миллионов рублей, но команда вылетает из первого дивизиона.

Я просто знаю, почему так произошло. Послушайте, да посадите вы хоть раз кого-то!» – сказал Григорян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?