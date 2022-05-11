Губерниев: «Поздравил Семина с днем рождения. Порешили, что мы фанаты друг друга»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поздравил Юрия Семина с 75-летием.

«Позвонил Семину – поздравил! Многая лета Палычу! Я его фанат, а он мой! На том и порешили», – написал Губерниев.

Семин и Губерниев в 2020 году устроили публичную перепалку. Журналист не был согласен, что тренер получил приз лучшему тренеру года в России.

Тренер трижды брал РПЛ с «Локомотивом».

Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».

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