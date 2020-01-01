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Губерниев: «Поздравил Семина с днем рождения. Порешили, что мы фанаты друг друга»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поздравил Юрия Семина с 75-летием.

«Позвонил Семину – поздравил! Многая лета Палычу! Я его фанат, а он мой! На том и порешили», – написал Губерниев.

  • Семин и Губерниев в 2020 году устроили публичную перепалку. Журналист не был согласен, что тренер получил приз лучшему тренеру года в России.
  • Тренер трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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