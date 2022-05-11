Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В топ-10 попали 3 футболиста

Опубликован обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. На втором месте с общим заработком в 122 миллиона долларов в год находится нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

На третьем месте идет Криштиану Роналду (115 миллионов долларов в год).

На 1-м месте расположился баскетболист Леброн Джеймс (126,9 миллиона).

4-е место занял Неймар (103 миллиона). В прошлом году он был 6-м. Других футболистов в десятке нет.

Месси в прошлом году впервые в карьере сменил клуб.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?