Мазрауи подписал контракт с «Баварией» и прошел медосмотр (Фабрицио Романо)

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи перейдет в «Баварию».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний игрок уже подписал контракт с мюнхенским клубом и прошел медосмотр.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Мазрауи – правый защитник.

Он стоит 20 миллионов евро.

Марроканец забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах этого сезона.

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