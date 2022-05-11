Мазрауи подписал контракт с «Баварией» и прошел медосмотр (Фабрицио Романо)

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи перейдет в «Баварию».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний игрок уже подписал контракт с мюнхенским клубом и прошел медосмотр.
Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
- Мазрауи – правый защитник.
- Он стоит 20 миллионов евро.
- Марроканец забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах этого сезона.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо