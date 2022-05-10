Соболев – о смерти мамы в 2020 году: «Хочу выиграть Кубок России и посвятить ей победу»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как справился со смертью мамы полтора года назад.

– Каждый свой гол ты посвящаешь маме, которой не стало в августе 2020-го. Можешь рассказать, как сумел пережить этот сложный момент и не опустить руки?

– Просто я уверен, что мама не хотела бы, чтобы я переживал. Когда вернулся в команду через три дня, сразу продолжил работать. Хотелось просто играть в футбол.

Забил в первом же матче, благодаря этому стало легче. Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права.

К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае все видит...

Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме.

В полуфинале Кубка «Спартак» сыграет с «Енисеем».

Матч состоится в среду, 11 мая, в 19:30 мск.

Московская команда не побеждала в турнире с 2003 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?