Захарян, Шиманьски и Смолов – в основе «Динамо»; у «Алании» сыграют Солдатенко и Хосонов

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Алании» на полуфинальный матч Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов, Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хосонов.
- Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- Второй полуфинал между «Спартаком» и «Енисеем» состоится в среду.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер РФС