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Захарян, Шиманьски и Смолов – в основе «Динамо»; у «Алании» сыграют Солдатенко и Хосонов

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Алании» на полуфинальный матч Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов, Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хосонов.

  • Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • Второй полуфинал между «Спартаком» и «Енисеем» состоится в среду.

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Источник: твиттер РФС

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