Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Газизов – о назначении Айдамирова главой РПЛ: «У нас есть президент, мы за него голосовали»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что девять клубов поддерживают кандидатуру гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова на пост главы РПЛ.

  • Ранее стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
  • Сообщалось, что его место может занять Айдамиров.
  • По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.

«Я не буду это комментировать, у нас есть президент лиги, поэтому сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему. Есть Ашот Хачатурянц, мы голосовали за него», – сказал Газизов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
РФС 11 мая примет участие в конгрессе УЕФА в Вене
Каманцев: «Ни один судья не любит ЭСК. Им кажется, что их постоянно наказывают»
Каманцев: «Нам нечего скрывать, но переговоры бригады VAR не станут доступны общественности» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:06
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +24577

    vladimir-7 1 час назад

    Газик, ты хоть периодически вытаскивай свой язык из .опы руководства РФС и РПЛ.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11