Газизов – о назначении Айдамирова главой РПЛ: «У нас есть президент, мы за него голосовали»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что девять клубов поддерживают кандидатуру гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова на пост главы РПЛ.

Ранее стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.

Сообщалось, что его место может занять Айдамиров.

По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.

«Я не буду это комментировать, у нас есть президент лиги, поэтому сейчас было бы неправильно что-то говорить на эту тему. Есть Ашот Хачатурянц, мы голосовали за него», – сказал Газизов.

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