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Кандидатура Айдамирова была отвергнута руководством российского футбола («РБК Спорт»)

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не станет президентом РПЛ. Об этом пишет «РБК Спорт».

«Этот вариант обсуждался, но кандидатура была отвергнута руководством российского футбола», – написал «РБК Спорт».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБК Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11367

    BRO_football 59 минут назад

    Это что за организация такая "руководство российского футбола"? Кого конкретно имеют ввиду? РФС? Министерство спорта?

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    Рейтинг: +910

    сутулая собака и лисы 1 час назад

    странная кандидатура.
    президент РПЛ должен иметь тесные связи с Газпромом или хотя-бы Едром.
    а тут какой-то ген. дир. Ахмата.

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    Рейтинг: +68

    Теркчанин 1 час назад

    Не очень то и хотелось

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