Кандидатура Айдамирова была отвергнута руководством российского футбола («РБК Спорт»)

Это что за организация такая "руководство российского футбола"? Кого конкретно имеют ввиду? РФС? Министерство спорта?
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не станет президентом РПЛ. Об этом пишет «РБК Спорт».
- Сегодня стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
- Сообщалось, что его место может занять Айдамиров.
«Этот вариант обсуждался, но кандидатура была отвергнута руководством российского футбола», – написал «РБК Спорт».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?