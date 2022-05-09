Девять клубов поддержали выдвижение Айдамирова на пост главы РПЛ. РФС предлагает Алаева (Иван Карпов)

Стало известно, кто может сменить Ашота Хачатурянца на посту главы РПЛ.

Вчера стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.

Сообщалось, что его место может занять гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.

«Хачатурянц хочет уйти и просит лигу найти ему замену. Клубы выдвигают Айдамирова. Его выдвижение поддержало 9 клубов, остальные своих кандидатов не предоставили.

Это может означать, что при реальном голосовании, число «за» Ахмеда будет выше (хотя достаточно простого большинства голосов).

РФС взамен предлагает Алаева (глава ФНЛ – прим. «Бомбардира»). Этот вариант не вызвал бурю восторгов у клубов. Раз уж РФС не принимает их кандидата, то пусть тогда Хачатурянц остается. Иного выхода, по моим сведениям, лига не видит», – написал в телеграме журналист Иван Карпов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?