Девять клубов поддержали выдвижение Айдамирова на пост главы РПЛ. РФС предлагает Алаева (Иван Карпов)

"Его выдвижение поддержало 9 клубов"
Информация ни о чём. Перечислить поддержавшие клубы слабо?
Стало известно, кто может сменить Ашота Хачатурянца на посту главы РПЛ.
- Вчера стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
- Сообщалось, что его место может занять гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
- По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.
«Хачатурянц хочет уйти и просит лигу найти ему замену. Клубы выдвигают Айдамирова. Его выдвижение поддержало 9 клубов, остальные своих кандидатов не предоставили.
Это может означать, что при реальном голосовании, число «за» Ахмеда будет выше (хотя достаточно простого большинства голосов).
РФС взамен предлагает Алаева (глава ФНЛ – прим. «Бомбардира»). Этот вариант не вызвал бурю восторгов у клубов. Раз уж РФС не принимает их кандидата, то пусть тогда Хачатурянц остается. Иного выхода, по моим сведениям, лига не видит», – написал в телеграме журналист Иван Карпов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?