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Девять клубов поддержали выдвижение Айдамирова на пост главы РПЛ. РФС предлагает Алаева (Иван Карпов)

Стало известно, кто может сменить Ашота Хачатурянца на посту главы РПЛ.

  • Вчера стало известно, что нынешний глава лиги Ашот Хачатурянц хочет покинуть пост в конце сезона.
  • Сообщалось, что его место может занять гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
  • По информации «РБ Спорт», кандидатуру Айдамирова отвергли в руководстве РФС.

«Хачатурянц хочет уйти и просит лигу найти ему замену. Клубы выдвигают Айдамирова. Его выдвижение поддержало 9 клубов, остальные своих кандидатов не предоставили.

Это может означать, что при реальном голосовании, число «за» Ахмеда будет выше (хотя достаточно простого большинства голосов).

РФС взамен предлагает Алаева (глава ФНЛ – прим. «Бомбардира»). Этот вариант не вызвал бурю восторгов у клубов. Раз уж РФС не принимает их кандидата, то пусть тогда Хачатурянц остается. Иного выхода, по моим сведениям, лига не видит», – написал в телеграме журналист Иван Карпов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 15:48
Комментарии2
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    Рейтинг: +14839

    ilichkadr 1 час назад

    "Его выдвижение поддержало 9 клубов"
    Информация ни о чём. Перечислить поддержавшие клубы слабо?

    0
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    Рейтинг: +5092

    AtticusFinch > ilichkadr 34 минуты назад

    нУ ВИДИМО ВСЕ КТО НИЖЕ 6 МЕСТА В ТАБЛИЦЕ!

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