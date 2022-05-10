Гогниев: «Алания» тактически разобрала «Зенит». Удары, владение, угловые – мы их переиграли»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о победе над «Зенитом» (2:2, 6:5 – по пенальти) в 1/4 финала Кубка России.

— Со стороны кажется, что «Зенит» на вас недонастроился. А как считает тренер?

— «Зенит» настроился. Но роль сыграло очень много факторов. Во-первых, наши ребята показали сто процентов от своих возможностей, каждый сыграл на очень высоком уровне.

Второй фактор — искусственное поле, на котором два разных отскока, другой удар, иная реакция мышц. Даже игрок основы «Зенита» не полетел из-за того, что надо было играть на искусственном покрытии.

Плюс мы их тактически разобрали и воплотили свой план. Посмотрите статистику — это не случайность. Удары в створ, владение, угловые — мы их переиграли. Может, это звучит громогласно, но так оно и есть.

Сегодня «Алания» сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Кубка России.

Матч в Москве начнется в 16:30 по местному времени.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?