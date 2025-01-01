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Гогниев: «Алания» тактически разобрала «Зенит». Удары, владение, угловые – мы их переиграли»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о победе над «Зенитом» (2:2, 6:5 – по пенальти) в 1/4 финала Кубка России.

— Со стороны кажется, что «Зенит» на вас недонастроился. А как считает тренер?

— «Зенит» настроился. Но роль сыграло очень много факторов. Во-первых, наши ребята показали сто процентов от своих возможностей, каждый сыграл на очень высоком уровне.

Второй фактор — искусственное поле, на котором два разных отскока, другой удар, иная реакция мышц. Даже игрок основы «Зенита» не полетел из-за того, что надо было играть на искусственном покрытии.

Плюс мы их тактически разобрали и воплотили свой план. Посмотрите статистику — это не случайность. Удары в створ, владение, угловые — мы их переиграли. Может, это звучит громогласно, но так оно и есть.

  • Сегодня «Алания» сыграет с «Динамо» в 1/2 финала Кубка России.
  • Матч в Москве начнется в 16:30 по местному времени.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +42

    Бывалый1488 18 минут назад

    Вы зенит обыграли или лигу чемпионов выиграли? Один разповезло, теперь на каждом шагу об этом толдычат

    1
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    Рейтинг: +49613

    MaxRnD 1 час назад

    А чё у нас случилось надысь в игре с Нефтехимиком ? Не успели разобрать ?

    1
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    ...
    Рейтинг: +14362

    Barmaleushka > MaxRnD 1 час назад

    Букмейкеры на низ хорошо поднимают .

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