Главные новости дня. Айдамиров может стать президентом РПЛ, Холанд перейдет в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холанда в ближайшие дни. Норвежец отклонил предложения «Реала» и «Барселоны»

Роналду сообщил одноклубникам, что останется в «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг захочет этого

Хачатурянц планирует обращаться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина. Арбитр допустил 9 существенных ошибок в пользу «Химок» в матче с «Крыльями»

Гилерме и «Локомотив» близки к продлению контракта до конца 2023 года

Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Лукоки умер в 29 лет

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Агент Адейеми подтвердил переход форварда из «Зальцбурга» в «Боруссию»

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Бюджет ЦСКА на следующий сезон – 6-7 миллиардов рублей, ведущие легионеры останутся в клубе

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