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Матюнин допустил 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и 1 – в пользу «Крыльев»

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о проверке в отношении арбитра Алексея Матюнина.

— Арбитр Матюнин не прошел проверку на детекторе лжи?

— Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах.

Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» -«Крылья Советов» завершена.

Установлено, что в ходе матча было допущено девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна в пользу «Крыльев Советов» (при счете 2:1 в пользу «Химок»). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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