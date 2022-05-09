Холанд отклонил предложения «Реала» и «Барселоны» ради «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог оказаться в одном из испанских топ-клубов.
21-летнего футболиста хотели заполучить «Реал» и «Барселона», однако он отклонил их предложения ради перехода в «Манчестер Сити».
Сообщалось, что англичане объявят о трансфере форварда в ближайшие дни.
- В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По неофициальным данным, отступные за норвежца составляют 75 миллионов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: The Athletic