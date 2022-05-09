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Холанд отклонил предложения «Реала» и «Барселоны» ради «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог оказаться в одном из испанских топ-клубов.

21-летнего футболиста хотели заполучить «Реал» и «Барселона», однако он отклонил их предложения ради перехода в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что англичане объявят о трансфере форварда в ближайшие дни.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • По неофициальным данным, отступные за норвежца составляют 75 миллионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Athletic

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Комментарии4
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    Рейтинг: +982

    mama1991 32 минуты назад

    Хохланд попса ...

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    Рейтинг: +9772

    "supermax" 1 час назад

    Навсегда без трофея лиги чемпионов решил остаться

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    ...
    Рейтинг: +11734

    DeStar > "supermax" 47 минут назад

    да ладно ,сити, думаю победит в очень скором времени там. Это вот у псж проблемы с их слабым чемпионатом ,сити то в полном порядке

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    Рейтинг: +982

    mama1991 > DeStar 33 минуты назад

    Сити не возьмут лч, их цикл заканчивается, думаю пеп скоро уйдет от туда

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