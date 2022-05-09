Роналду сообщил одноклубникам, что останется в «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг захочет этого (The Sun)

Нападающий Криштиану Роналду определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед».
37-летний футболист решил остаться в клубе еще на один сезон, о чем сообщил партнерам.
Впрочем, уход португальца все еще возможен, если на него не будет рассчитывать новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.
Форвард хочет помочь «МЮ» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть трофей.
- «Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в августе прошлого года.
- С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: The Sun