Роналду сообщил одноклубникам, что останется в «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг захочет этого (The Sun)

Нападающий Криштиану Роналду определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед».

37-летний футболист решил остаться в клубе еще на один сезон, о чем сообщил партнерам.

Впрочем, уход португальца все еще возможен, если на него не будет рассчитывать новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Форвард хочет помочь «МЮ» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть трофей.

«Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в августе прошлого года.

С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.

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