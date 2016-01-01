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Роналду сообщил одноклубникам, что останется в «Манчестер Юнайтед», если тен Хаг захочет этого (The Sun)

Нападающий Криштиану Роналду определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед».

37-летний футболист решил остаться в клубе еще на один сезон, о чем сообщил партнерам.

Впрочем, уход португальца все еще возможен, если на него не будет рассчитывать новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Форвард хочет помочь «МЮ» вернуться в Лигу чемпионов и выиграть трофей.

  • «Юнайтед» объявил о возвращении Роналду в августе прошлого года.
  • С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Sun

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Комментарии2
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    Рейтинг: +867

    Лфшт 1 час назад

    Если он не дурак, то выпрет его в шею

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    Рейтинг: +11734

    DeStar > Лфшт 48 минут назад

    это если у хага есть план, но его может не быть.

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