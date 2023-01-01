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Бюджет ЦСКА на следующий сезон – 6-7 миллиардов рублей, ведущие легионеры останутся в клубе (Иван Карпов)

Руководство ЦСКА решило не сокращать финансирование команды.

В следующем сезоне бюджет клуба останется примерно на том же уровне, что и в этом – 6-7 миллиардов рублей.

Ведущие легионеры ЦСКА останутся, несмотря на отсутствие еврокубков. Уйдут только те иностранцы, в услугах которых москвичи не заинтересованы.

  • ЦСКА набрал 47 очков в 28 турах РПЛ.
  • Команда занимает 4-е место в таблице.
  • Они выиграли только 1 матч из 7 последних.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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