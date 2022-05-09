Бюджет ЦСКА на следующий сезон – 6-7 миллиардов рублей, ведущие легионеры останутся в клубе (Иван Карпов)

Руководство ЦСКА решило не сокращать финансирование команды.

В следующем сезоне бюджет клуба останется примерно на том же уровне, что и в этом – 6-7 миллиардов рублей.

Ведущие легионеры ЦСКА останутся, несмотря на отсутствие еврокубков. Уйдут только те иностранцы, в услугах которых москвичи не заинтересованы.

ЦСКА набрал 47 очков в 28 турах РПЛ.

Команда занимает 4-е место в таблице.

Они выиграли только 1 матч из 7 последних.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?