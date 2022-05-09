Алонсо оскорбил Тухеля в матче с «Вулверхэмптоном». Он хочет покинуть «Челси»

Во время матча 36-го тура АПЛ «Челси» – «Вулверхэмптон» (2:2) между Томасом Тухелем и Маркосом Алонсо произошел конфликт.

По информации журналиста Натана Гиссинга, 31-летний испанец оскорбил тренера в первом тайме. Это стало причиной замены Алонсо в перерыве.

Алонсо из-за конфликта с Тухелем намерен покинуть «Челси» этим летом.

Контракт Алонсо с «Челси» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?