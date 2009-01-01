Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

Алонсо оскорбил Тухеля в матче с «Вулверхэмптоном». Он хочет покинуть «Челси»

Во время матча 36-го тура АПЛ «Челси» – «Вулверхэмптон» (2:2) между Томасом Тухелем и Маркосом Алонсо произошел конфликт.

По информации журналиста Натана Гиссинга, 31-летний испанец оскорбил тренера в первом тайме. Это стало причиной замены Алонсо в перерыве.

Алонсо из-за конфликта с Тухелем намерен покинуть «Челси» этим летом.

  • Контракт Алонсо с «Челси» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Лукаку догнал Джеррарда по голам в АПЛ
Судья Эвребе – о матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году: «Все понимают, что нужно было ставить пенальти в пользу «Челси» 2
Будущий владелец «Челси» Боли присутствовал на игре с «Вулверхэмптоном». Лондонцы упустили победу с 2:0 3
Источник: твиттер Натана Гиссинга

Журналист сайта Джанлуки Ди Марцио. Аудитория в твиттере - 24,9 тысячи подписчиков.

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:26
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +90

    Таврида 42 минуты назад

    Вот жеж мразота Алонсо, как только санкции против Челси ввели, так сразу лыжи налево навострил. Абрамович, гаси клуб, там живых не осталось, иначе будешь зарабатывать на нефтяных вышках в окрестностях ландона. Прибыль сам посчитаешь...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11