Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Хачатурянц: «Планируем обращаться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина»

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

– Намерены ли вы обращаться в компетентные органы, не связанные с футбольными, для дальнейших разбирательств по работе арбитра в сезоне?

– Да, мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.

– Как отреагировали на письма арбитра?

– У каждого субъекта футбола есть право обратиться в РФС за защитой своих прав. Так же как у судейского комитета РФС есть право провести необходимые проверки в отношении арбитра при наличии оснований.

Я готов дать любые пояснения компетентным органам РФС по затронутым в жалобе вопросам при поступлении соответствующего запроса.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Матюнин допустил 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и 1 – в пользу «Крыльев»
Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина» 3
Матюнина удалили из рабочего чата арбитров (Игорь Федотов) 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:14
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13795

    NewLife 14 минут назад

    Учитывая не бесспорную квалификацию следаков, доказать уголовщину будет трудно. Сущетвует куча более простых громких дел, которые до сих пор не раскрыты.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11