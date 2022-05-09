Хачатурянц: «Планируем обращаться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина»

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

– Намерены ли вы обращаться в компетентные органы, не связанные с футбольными, для дальнейших разбирательств по работе арбитра в сезоне?

– Да, мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.

– Как отреагировали на письма арбитра?

– У каждого субъекта футбола есть право обратиться в РФС за защитой своих прав. Так же как у судейского комитета РФС есть право провести необходимые проверки в отношении арбитра при наличии оснований.

Я готов дать любые пояснения компетентным органам РФС по затронутым в жалобе вопросам при поступлении соответствующего запроса.

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