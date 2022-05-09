Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Лукоки умер в 29 лет

Бывший футболист «Аякса» Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет, сообщает AD.
Причина смерти экс-игрока сборной ДР Конго не уточняется.
- Лукоки летом перешел в «Твенте», но ни разу не сыграл за клуб из-за травмы.
- В феврале !Твенте» расторг контракт с Лукоки после обвинений футболиста в избиении своей девушки.
- Он воспитанник «Аякса». Вместе с амстердамцами он 3 раза выиграл чемпионат Нидерландов.
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Источник: AD