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Трехкратный чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Лукоки умер в 29 лет

Бывший футболист «Аякса» Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет, сообщает AD.

Причина смерти экс-игрока сборной ДР Конго не уточняется.

  • Лукоки летом перешел в «Твенте», но ни разу не сыграл за клуб из-за травмы.
  • В феврале !Твенте» расторг контракт с Лукоки после обвинений футболиста в избиении своей девушки.
  • Он воспитанник «Аякса». Вместе с амстердамцами он 3 раза выиграл чемпионат Нидерландов.

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Источник: AD

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