Агент Адейеми подтвердил переход форварда из «Зальцбурга» в «Боруссию»

Томас Соломон, агент нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми подтвердил переход футболиста в «Боруссию» из Дортмунда.

«Сделка близка к завершению. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В контракте не будет суммы отступных», — цитирует агента Bild.

Сообщалось, что стороны договорились о трансфере 20-летнего форварда за 30 миллионов евро.

Еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

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