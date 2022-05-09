Агент Адейеми подтвердил переход форварда из «Зальцбурга» в «Боруссию»

Томас Соломон, агент нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми подтвердил переход футболиста в «Боруссию» из Дортмунда.
«Сделка близка к завершению. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В контракте не будет суммы отступных», — цитирует агента Bild.
- Сообщалось, что стороны договорились о трансфере 20-летнего форварда за 30 миллионов евро.
- Еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- Адейеми в этом сезоне забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»