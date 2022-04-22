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«Боруссия» Д купила Адейеми у «Зальцбурга» за 30+6 миллионов (Sky Germany)

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми перейдет в дортмундскую «Боруссию».

По информации Sky Sport Germany, стороны договорились о трансфере 20-летнего форварда за 30 миллионов евро. Еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

  • Сообщалось, что «Боруссия» согласовала 5-летний контракт с Адейеми.
  • Адейеми в этом сезоне забил 20 голов и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport Germany

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22.04.2022 23:22
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