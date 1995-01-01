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    «Боруссия» Д согласовала пятилетний контракт с Адейеми (Фабрицио Романо)

    Дортмундская «Боруссия» продолжает работать над трансфером форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.

    Немецкий клуб уже согласовал пятилетний контракт с потенциальным новичком.

    Теперь «Боруссия» пытается договориться с «Зальцбургом» об условиях перехода 20-летнего футболиста.

    • Адейеми в этом сезоне забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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