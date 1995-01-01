«Боруссия» Д согласовала пятилетний контракт с Адейеми (Фабрицио Романо)

Дортмундская «Боруссия» продолжает работать над трансфером форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.
Немецкий клуб уже согласовал пятилетний контракт с потенциальным новичком.
Теперь «Боруссия» пытается договориться с «Зальцбургом» об условиях перехода 20-летнего футболиста.
- Адейеми в этом сезоне забил 18 голов и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года
Лапорта хочет потратить деньги от Spotify на Холанда
Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)