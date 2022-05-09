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Хави: «Холанд переходит в «Ман Сити» только из-за финансовых проблем «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Если он действительно переходит в «Ман Сити», то из-за наших финансовых проблем. Я несколько раз был в Мюнхене.

Не стану врать, осуществить этот трансфер было тяжело из-за экономической ситуации», – сказал Хави.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что форвард в ближайшие дни подпишет контракт с «Ман Сити».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии3
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    Рейтинг: +983

    mama1991 1 час назад

    Его ждет участь лукаку... Посмотрите, он заглохнет

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    Рейтинг: +1513

    PassCSKA > mama1991 55 минут назад

    Да уж, как бы с Грилишем не начал на пару лавку полировать(

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    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 1 час назад

    Имиджево Сити конечно не сопоставим с Барсой.
    Традиции , история, титулы - это небо и земля , но сейчас главное бабки, поэтому выбор игрока мало кого удивит.

    0
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