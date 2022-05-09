Хави: «Холанд переходит в «Ман Сити» только из-за финансовых проблем «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Если он действительно переходит в «Ман Сити», то из-за наших финансовых проблем. Я несколько раз был в Мюнхене.

Не стану врать, осуществить этот трансфер было тяжело из-за экономической ситуации», – сказал Хави.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что форвард в ближайшие дни подпишет контракт с «Ман Сити».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?