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Булыкин: «Локо» удивил молодежью. Надо на нее ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, но игра была не очень, плохо смотрелась, много было брака. Моментов было очень мало, я могу вспомнить удар головой Кухты, пенальти, Изидор по воротам не попал. Сегодня было много передач просто в никуда. Осталось несколько игр, думаю, что железнодорожникам надо смотреть уже на следующий сезон. Но как же слаб «Рубин»!

«Локомотив» приятно удивил молодежью. Я думаю, что именно на нее надо ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров за 2,5 миллиона, хотя на трансфермаркте они стоят по 500 тысяч. Надо обращать внимание на свою академию, молодежь и тогда «Локомотив» в следующем сезоне будет более замотивирован и сыгран», – сказал Булыкин.

  • «Локо» набрал 44 очка и занимает 6-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – против «Динамо» (14 мая).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +888

    Юрэс 37 минут назад

    Нихрена какой ты умный!!¡!!!
    ХА ха ха

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