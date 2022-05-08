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  • Булыкин: «Локо» удивил молодежью. Надо на нее ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров»

Булыкин: «Локо» удивил молодежью. Надо на нее ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров»

8 мая 2022, 21:28
3

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, но игра была не очень, плохо смотрелась, много было брака. Моментов было очень мало, я могу вспомнить удар головой Кухты, пенальти, Изидор по воротам не попал. Сегодня было много передач просто в никуда. Осталось несколько игр, думаю, что железнодорожникам надо смотреть уже на следующий сезон. Но как же слаб «Рубин»!

«Локомотив» приятно удивил молодежью. Я думаю, что именно на нее надо ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров за 2,5 миллиона, хотя на трансфермаркте они стоят по 500 тысяч. Надо обращать внимание на свою академию, молодежь и тогда «Локомотив» в следующем сезоне будет более замотивирован и сыгран», – сказал Булыкин.

  • «Локо» набрал 44 очка и занимает 6-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – против «Динамо» (14 мая).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (3)
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Юрэс
1652036908
Нихрена какой ты умный!!¡!!! ХА ха ха
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PAREVG.
1652039531
Полностью согласен. Керк и Мампаси - полный трансферный провал. Бека- игрок настроения, может отыграть блестяще весь матч, но чаще просто отбывает время. Кухта блистал на предсезонке, и стух в чемпионате. И только Изидор старается пока...
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Vitaga
1652049549
эту молодежь набирали для последующей перепродажи.. а продажа почти сорвалась) так что хочешь-не хочешь придется наигрывать. осталось только тренера найти нормального ибо то что показывает Локо - это не игра - а мученье. еле еле у разбитого Рубина выиграть...
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