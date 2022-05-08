Булыкин: «Локо» удивил молодежью. Надо на нее ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, но игра была не очень, плохо смотрелась, много было брака. Моментов было очень мало, я могу вспомнить удар головой Кухты, пенальти, Изидор по воротам не попал. Сегодня было много передач просто в никуда. Осталось несколько игр, думаю, что железнодорожникам надо смотреть уже на следующий сезон. Но как же слаб «Рубин»!

«Локомотив» приятно удивил молодежью. Я думаю, что именно на нее надо ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров за 2,5 миллиона, хотя на трансфермаркте они стоят по 500 тысяч. Надо обращать внимание на свою академию, молодежь и тогда «Локомотив» в следующем сезоне будет более замотивирован и сыгран», – сказал Булыкин.

«Локо» набрал 44 очка и занимает 6-е место в РПЛ.

Следующий матч – против «Динамо» (14 мая).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?