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«Месяц назад не думал, что попаду в основу». Карпукас – лучший игрок матча «Локо» с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу над «Рубином» (1:0). 19-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень счастлив, еще месяц назад не думал, что попаду в основную команду, а сейчас стал лучшим игроком матча. С выбором экспертов согласен. Все устали от непростого сезона, все игры будут тяжелыми», – сказал Карпукас.

  • Карпукас – воспитанник «Локо».
  • В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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