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Хакшабанович: «Не проблема вернуться в «Рубин»

Полузащитник шведского «Юргордена» Сеад Хакшабанович готов вернуться в «Рубин». Он покинул клуб весной, воспользовавшись опцией приостановки контракта.

«Эта ситуация не от меня зависит, а от ФИФА. Сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю.

Возможно ли мое возвращение в «Рубин»? Мне там нравилось, так что не проблема», – заверил швед.

  • В 7 матчах за «Юргорден» у Хакшабановича 2 гола и ассист.
  • Хакшабанович перешел в «Рубин» прошлым летом из «Норчепинга» за 6,5 миллиона евро.
  • Его контракт истекает в 2026 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Fotbollskanalen

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Комментарии1
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    Рейтинг: +144

    Aviator 47 минут назад

    Подневольные же, убогие люди. Холопы, одним словом.

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