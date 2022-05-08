Хакшабанович: «Не проблема вернуться в «Рубин»

Полузащитник шведского «Юргордена» Сеад Хакшабанович готов вернуться в «Рубин». Он покинул клуб весной, воспользовавшись опцией приостановки контракта.

«Эта ситуация не от меня зависит, а от ФИФА. Сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю.

Возможно ли мое возвращение в «Рубин»? Мне там нравилось, так что не проблема», – заверил швед.

В 7 матчах за «Юргорден» у Хакшабановича 2 гола и ассист.

Хакшабанович перешел в «Рубин» прошлым летом из «Норчепинга» за 6,5 миллиона евро.

Его контракт истекает в 2026 году.

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