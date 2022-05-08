Шварц – о серии поражений «Динамо»: «Это часть процесса развития и роста команды»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал последние неудачи. У команды три поражения подряд.

«Мы сами, как никто другой, злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда, и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды.

Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперед. Ведь всe по-прежнему в наших руках. Финиш сезона – самые важные недели для всех нас», – сказал Шварц.

10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России примет «Аланию».

В 28-м туре РПЛ «Динамо» крупно уступило «Крыльям Советов» (2:5).

«Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.

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