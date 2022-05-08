Лукаку догнал Джеррарда по голам в АПЛ

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку достиг отметки в 120 голов в АПЛ. Это значит, что он догнал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Это 19-й показатель в истории турнира.

Лукаку накануне оформил дубль в ворота «Вулверхэмптона» (2:2).

Джераррд провел в АПЛ 504 матча, Лукаку – 273.

Лучший бомбардир АПЛ за всю историю – Алан Ширер (260 голов в 441 встрече).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?