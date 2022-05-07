Гогниев – о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили игру. Черный день для «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подытожил матч 36-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:5). Дубль у нижнекамцев оформил бывший форвард «Рубина» Мераби Уридия.
«Провалили игру, двигаемся дальше. Бывает, это футбол. Бывают черные дни. Сейчас – он. Ничего страшного.
Наши ребята уже выхолощены, тяжелый сезон», – сказал Гогниев.
- 10 мая «Алания» встретится с «Динамо» в полуфинале Кубка России.
- «Динамо» накануне тоже проиграло 2:5 – «Крыльям Советов».
- «Алания» не претендует на выход в РПЛ, так как во Владикавказе нет соответствующего стадиона.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: ютуб-канал «Алании»