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Гогниев – о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили игру. Черный день для «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подытожил матч 36-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:5). Дубль у нижнекамцев оформил бывший форвард «Рубина» Мераби Уридия.

«Провалили игру, двигаемся дальше. Бывает, это футбол. Бывают черные дни. Сейчас – он. Ничего страшного.

Наши ребята уже выхолощены, тяжелый сезон», – сказал Гогниев.

  • 10 мая «Алания» встретится с «Динамо» в полуфинале Кубка России.
  • «Динамо» накануне тоже проиграло 2:5 – «Крыльям Советов».
  • «Алания» не претендует на выход в РПЛ, так как во Владикавказе нет соответствующего стадиона.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Алании»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63477

    portero 54 минуты назад

    Потеряли шанец на переходные игры....

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