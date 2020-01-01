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Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, в которую ему стоит идти»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину. Чиновник рекомендовал тренеру не уходить в московский клуб.

«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин – лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», – сказал Азаров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9069

    САДЫЧОК 17 минут назад

    Этому губернатору в Гондурас пора.

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    Рейтинг: +3805

    Кузьмич на трибуне 20 минут назад

    Я бы назвал лучшим Вл.Федотова ФК Сочи. Есть ещё и тренер ФК Краснодар. Но это скорее не лучший тренер , а открытие сезона. Осинькина на третье место. А на счёт того , идти в Спартак или не идти, пусть сам думает. В Спартаке очень много хороших тренеров увязли в клубных разборках. В любом случае тренер и команда нашли общий язык и добиваются приличного результата. Если в Крыльях устраивает финансовая сторона вопроса, то уж лучше синица в руках, чем возможный журавлик в Спартаке.

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    Рейтинг: +16130

    paracetamol 42 минуты назад

    Правильно сказал.

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    Рейтинг: +103

    kostilio 1 час назад

    лучший тренер это когда команда борется за медали ))))

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