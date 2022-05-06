Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, в которую ему стоит идти»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину. Чиновник рекомендовал тренеру не уходить в московский клуб.

«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин – лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», – сказал Азаров.

Осинькин работает в Самаре с 2020 года.

До «Крыльев Советов» Осинькин тренировал в РПЛ «Кубань».

«Крылья Советов» идут в РПЛ 7-ми, «Спартак» – 10-м.

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