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  • Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, в которую ему стоит идти»

Губернатор Самарской области: «Осинькин – лучший тренер РПЛ. «Спартак» – не та команда, в которую ему стоит идти»

6 мая 2022, 21:12
6

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину. Чиновник рекомендовал тренеру не уходить в московский клуб.

«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин – лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», – сказал Азаров.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Осинькин Игорь
Комментарии (6)
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kostilio
1651861726
лучший тренер это когда команда борется за медали ))))
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paracetamol
1651863429
Правильно сказал.
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Кузьмич на трибуне
1651864703
Я бы назвал лучшим Вл.Федотова ФК Сочи. Есть ещё и тренер ФК Краснодар. Но это скорее не лучший тренер , а открытие сезона. Осинькина на третье место. А на счёт того , идти в Спартак или не идти, пусть сам думает. В Спартаке очень много хороших тренеров увязли в клубных разборках. В любом случае тренер и команда нашли общий язык и добиваются приличного результата. Если в Крыльях устраивает финансовая сторона вопроса, то уж лучше синица в руках, чем возможный журавлик в Спартаке.
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САДЫЧОК
1651864917
Этому губернатору в Гондурас пора.
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O-kolesov
1651893242
Если пойдет в спартак, то его ждет участь О. Кононова.
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vladimir-7
1651900486
Несомненно Осинькин лучший тренер, из молодых игроков создал отличный коллектив, а вот Федотова поставил бы на второе место, он собрал команду из готовых игроков и с ними добился определенных успехов. То, что Осинькину не надо переходить в спартак, это очевидно, был там "пиджак", он будет "жилеткой".
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