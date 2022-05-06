Директор «Енисея» Ивахов: «Мы – изюминка Кубка России»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался об околофутбольных нюансах, связанных с выступлением команды в Кубке России.

– Финал Кубка России запланирован в «Лужниках» на 29 мая, а переходные встречи – на 24/25 и 27/28. Похоже, в «Енисей» не верят...

– Мы рассчитываем дойти до решающей фазы в обоих турнирах. Почему такие сроки – не ко мне вопрос. Правильно, если все команды будут в равных условиях.

Кто как не региональный клуб, прошедший уже пять стадий Кубка, достоин быть в финале? И в первенстве, и в Кубке мы убеждаем своей игрой. Надеюсь, если пройдем «Спартак», даты пересмотрят.

Честно говоря, в нынешнем режиме и так тяжеловато, очень большая нагрузка. Перелеты-переезды, логистика. В субботу играем в Краснодаре, куда добираемся сложным маршрутом, потом – полуфинал в Москве, затем дома с «Торпедо».

Все матчи – решающие! Хотя это лучше, чем быть сторонними наблюдателями. Мы – в гонке, в борьбе.

– Не боитесь каких-то закулисных моментов?

– Сейчас много говорят о судействе, о том, что «Енисей» невыгоден в противодействии с большими клубами. Хотя мы, как и «Алания», изюминка этого Кубка России.

«Спартак» – великий клуб, но и мы не лыком шиты. Надеюсь на качественную игру команды и на качественное судейство.

«Спартак» примет «Енисей» 11 мая.

Днем ранее в другом полуфинале сыграют «Динамо» и «Алания».

Красноярская команда идет на 4-м месте в таблице ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?