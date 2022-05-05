Дзюба интересен «Фенербахче» и «Црвене Звезде» (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном продолжении карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Турции или Сербии.

«Гендиректор «Зенита» Медведев сказал на днях: «Есть различные варианты у него, у нас, обсуждаем». Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть как во втором круге, начиная матчи в запасе?

Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда ещe в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон – в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях.

Есть и другой вариант – «Црвена Звезда». Возможно, более реальный», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?