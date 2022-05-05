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  • Дзюба интересен «Фенербахче» и «Црвене Звезде» (Илья Казаков)

Дзюба интересен «Фенербахче» и «Црвене Звезде» (Илья Казаков)

5 мая 2022, 19:52
8

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном продолжении карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Турции или Сербии.

«Гендиректор «Зенита» Медведев сказал на днях: «Есть различные варианты у него, у нас, обсуждаем». Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть как во втором круге, начиная матчи в запасе?

Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда ещe в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон – в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях.

Есть и другой вариант – «Црвена Звезда». Возможно, более реальный», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Зенит Фенербахче Црвена Звезда Дзюба Артем
Комментарии (8)
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(Меня за банили)
1651770593
Неее, Цервена Звезда не опустится до такой падали.
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portero
1651770846
Турки денег дадут, но Дзюба зассыт туда ехать...
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Боцман59rus
1651771180
_ кому- то не поКеру?
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VVM1964
1651775743
Дзюба интересен только Азмуну ! )))
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Вомбат
1651776764
Все меняется в нашем странном мире, неизменным остается только выход очередных серий мосфильмовского сериала - Бред про Зенит.
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Plyash
1651783340
Ни куда Дзюбло из России не денется.По очень простой причине - очко его сжимается от страха в предчувствии краха в любой другой лиге,независимо от государства.Там такого клоуна никто терпеть не будет.
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