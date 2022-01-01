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Дзюба интересен «Фенербахче» и «Црвене Звезде» (Илья Казаков)

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил о возможном продолжении карьеры форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Турции или Сербии.

«Гендиректор «Зенита» Медведев сказал на днях: «Есть различные варианты у него, у нас, обсуждаем». Клуб был готов продлевать. Но менялся статус. Готов ли был Дзюба играть как во втором круге, начиная матчи в запасе?

Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда ещe в прошлом году. Дзюба и аргентинец Павон – в Стамбуле говорят о них, как о приоритетных трансферных целях.

Есть и другой вариант – «Црвена Звезда». Возможно, более реальный», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Сегодня, 19:52
Комментарии9
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    Рейтинг: +11363

    Вомбат 12 минут назад

    Все меняется в нашем странном мире, неизменным остается только выход очередных серий мосфильмовского сериала - Бред про Зенит.

    0
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    Рейтинг: +31508

    VVM1964 29 минут назад

    Дзюба интересен только Азмуну ! )))

    0
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    Рейтинг: +26653

    Боцман59rus 1 час назад

    _ кому- то не поКеру?

    0
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    Рейтинг: -98

    diamondfan 1 час назад

    Не! ДОСКА будет сидеть на месте!

    0
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    Рейтинг: +63337

    portero 1 час назад

    Турки денег дадут, но Дзюба зассыт туда ехать...

    1
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    Рейтинг: +372

    (Меня за банили) 1 час назад

    Неее, Цервена Звезда не опустится до такой падали.

    2
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    Рейтинг: +1197

    Дубина 2 часа назад

    Началось! Теперь каждый пук газпром будет 3 месяца писать про шланга,а итог сочи)

    2
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    Рейтинг: +347

    Константинн > Дубина 1 час назад

    Скорее всего НН

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    Рейтинг: +63337

    portero > Константинн 1 час назад

    Откуда у Нижнего деньги на Дзюбины запросы???

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