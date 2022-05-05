Месси – о камбэке «Реала» в матче с «Ман Сити»: «Это шутка? Этого не может быть!»

Бывший нападающий «Ман Сити» Серхио Агуэро рассказал о реакции форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на камбэк «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с английским клубом.

Месси написал Агуэро в начале второго экстра-тайма: «Это шутка? Этого не может быть!».

«Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.

В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.

«Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?