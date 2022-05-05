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Месси – о камбэке «Реала» в матче с «Ман Сити»: «Это шутка? Этого не может быть!»

Бывший нападающий «Ман Сити» Серхио Агуэро рассказал о реакции форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на камбэк «Реала» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ с английским клубом.

Месси написал Агуэро в начале второго экстра-тайма: «Это шутка? Этого не может быть!».

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Marca

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7786

    piligrim1986 25 минут назад

    эпичный матч был конечно)

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    Рейтинг: +1662

    Maxi_7 31 минуту назад

    На церемонии вручения ЗМ за прошлый год мы тоже все задавались этим вопросом , Лео - «Это шутка? Этого не может быть!».

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    Рейтинг: +2490

    acor94 > Maxi_7 28 минут назад

    Ожидаем такое же удивление Бензема в декабре)))

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    Рейтинг: +1662

    Maxi_7 > acor94 17 минут назад

    С этого года теперь будут вручать сразу после окончания сезона, так что у Бензема хоть маленький, но шанс есть))

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