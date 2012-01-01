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Макаров: «Реал» победит «Манчестер Сити» 2:1 и будет дополнительное время»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игрок верит в испанцев.

«Победа «Реала» 2:1 и дополнительное время. Забьет Карим Бензема железно, а второй гол со стандарта какой-нибудь защитник забьет», – сказал Макаров.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +63286

    portero 30 минут назад

    Мы и пенальти посмотрим, без проблем...

    0
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    Рейтинг: +3921

    mutabor0992 57 минут назад

    А это что за полуПокер???

    0
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    Рейтинг: +7173

    vladik12 > mutabor0992 50 минут назад

    Первое предложение не прочитать? Че, тупим, епт?

    0
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    Рейтинг: +2234

    andrej-lucevich 1 час назад

    МС все равно пройдет дальше !!!

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