Макаров: «Реал» победит «Манчестер Сити» 2:1 и будет дополнительное время»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игрок верит в испанцев.

«Победа «Реала» 2:1 и дополнительное время. Забьет Карим Бензема железно, а второй гол со стандарта какой-нибудь защитник забьет», – сказал Макаров.

В 1-м матче англичане выиграли 4:3.

«Реал» на прошлой неделе оформил 35-е чемпионство.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

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