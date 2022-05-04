Мама Сутормина: «Леша решил помочь своему детскому тренеру и перевел миллион рублей»

Лилия Сутормина, мать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал, как ее сын перевел 1 миллион рублей детскому тренеру.

«Да, зарплаты – что у учителей, что у тренеров – мизерные. Когда ты видишь, как человек трудится, конечно, хочется помочь.

И Леша решил помочь своему детскому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – и перевел миллион рублей. Тот, конечно, был очень растроган и растерян.

Он действительно многое дал Леше. И не только Леше, весь наш 1994 год тоже благодарен Александру Ивановичу», – рассказала мама футболиста в программе «Мама знает все».

28-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.

Он провел 93 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

В апреле он продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года.

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