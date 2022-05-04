Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Мама Сутормина: «Леша решил помочь своему детскому тренеру и перевел миллион рублей»

Лилия Сутормина, мать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал, как ее сын перевел 1 миллион рублей детскому тренеру.

«Да, зарплаты – что у учителей, что у тренеров – мизерные. Когда ты видишь, как человек трудится, конечно, хочется помочь.

И Леша решил помочь своему детскому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – и перевел миллион рублей. Тот, конечно, был очень растроган и растерян.

Он действительно многое дал Леше. И не только Леше, весь наш 1994 год тоже благодарен Александру Ивановичу», – рассказала мама футболиста в программе «Мама знает все».

  • 28-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • Он провел 93 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
  • В апреле он продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Сутормин: «Надеюсь, что «Зенит» сможет выиграть РПЛ десять раз подряд» 5
Сутормин: «У «Зенита» самый сильный состав в РПЛ. Но ведь и другие покупают легионеров» 5
Сутормин: «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Стремимся к доминированию» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11