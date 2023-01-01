Акинфеев не тренируется с ЦСКА после столкновения с Конате. Он может не сыграть с «Сочи»

Плохо, если не сыграет с Сочи. Наваляют однозначно и тогда медалей не видать как своих ушей.
ЦСКА рассказал о состоянии вратаря Игоря Акинфеева, получившего травму в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:2).
«Игорь Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с Мохамедом Конате и не участвует в тренировках команды. У него диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.
Решение об участии в матче с «Сочи» будет принято после оценки его состояния накануне игры», – сообщил ЦСКА в телеграме.
- ЦСКА примет «Сочи» в субботу, 7 мая.
- Акинфеев провел все 27 матчей в этом сезоне РПЛ.
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