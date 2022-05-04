Акинфеев не тренируется с ЦСКА после столкновения с Конате. Он может не сыграть с «Сочи»

ЦСКА рассказал о состоянии вратаря Игоря Акинфеева, получившего травму в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:2).

«Игорь Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с Мохамедом Конате и не участвует в тренировках команды. У него диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

Решение об участии в матче с «Сочи» будет принято после оценки его состояния накануне игры», – сообщил ЦСКА в телеграме.

ЦСКА примет «Сочи» в субботу, 7 мая.

Акинфеев провел все 27 матчей в этом сезоне РПЛ.

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