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Сергеев – 8-й футболист в истории, выигравший РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал восьмым футболистом в истории, выигравшим все три профессиональные лиги России – высший, первый и второй дивизион.

За последние четыре года Сергеев выиграл РПЛ с «Зенитом», ФНЛ с «Крыльями Советов» (сезон-2020/21) и Первенство ПФЛ (сейчас – ФНЛ-2) с московским «Торпедо» (сезон-2018/19).

До него это удалось сделать лишь семи футболистам:

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +9033

    САДЫЧОК 22 минуты назад

    Отличный результат ! Отличный футболист и например , в отличии от бревна рукоблуда , играет на команду !

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    Рейтинг: +13354

    Fusballer 1 час назад

    Ваня - топ!

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    Рейтинг: +13579

    Skull_Boy 2 часа назад

    А на практике мешок мешком, где любой 20ти летний европеец уделает его в легкую, а про латиносов и вовсе молчу

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    Рейтинг: +237

    Ялта-Питер > Skull_Boy 16 минут назад

    Мешок и полено - это Дзюба .На Сергеева , не стоит тянуть.

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