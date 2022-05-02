Сергеев – 8-й футболист в истории, выигравший РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал восьмым футболистом в истории, выигравшим все три профессиональные лиги России – высший, первый и второй дивизион.
За последние четыре года Сергеев выиграл РПЛ с «Зенитом», ФНЛ с «Крыльями Советов» (сезон-2020/21) и Первенство ПФЛ (сейчас – ФНЛ-2) с московским «Торпедо» (сезон-2018/19).
До него это удалось сделать лишь семи футболистам:
- Виктор Булатов («Спартак», «Терек», «Спартаком» Вл);
- Андрей Тихонов и Владимир Бесчастных (оба – «Спартак», «Химки» и «Спартак-д»);
- Роман Шаронов («Рубин», «Шинник», «Металлург» Кр);
- Алексей Попов («Рубин», «Амкар», «Амкар»);
- Антон Григорьев (ЦСКА, «Кубань», «Тосно»);
- Андрей Горбанец («Рубин», «Мордовия», «Олимп-Долгопрудный»).
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Источник: сайт РПЛ