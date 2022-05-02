Сергеев – 8-й футболист в истории, выигравший РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал восьмым футболистом в истории, выигравшим все три профессиональные лиги России – высший, первый и второй дивизион.

За последние четыре года Сергеев выиграл РПЛ с «Зенитом», ФНЛ с «Крыльями Советов» (сезон-2020/21) и Первенство ПФЛ (сейчас – ФНЛ-2) с московским «Торпедо» (сезон-2018/19).

До него это удалось сделать лишь семи футболистам:

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