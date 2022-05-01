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  • Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он пропустит игру с «Зенитом»

Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он пропустит игру с «Зенитом»

1 мая 2022, 18:42
5

Главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку после матча 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Ее показал главный судья Кирилл Левников за споры с бригадой арбитров.

Эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» забила спасительный мяч на 90+2 минуте с пенальти, назначенного после VAR.

  • Юран пропустит ближайший матч против «Зенита» (7 мая).
  • С 12-й минуты матча с «Уфой» «Химки» играли в меньшинстве.
  • Юран вернулся в «Химки» зимой.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Уфа Зенит Юран Сергей
Комментарии (5)
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portero
1651420001
Арбитров назвал ласковыми словами...
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Enter2006
1651420934
Юран был прав, судей давно пора ху*ями крыть.
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R_a_i_n
1651421617
Судьи конечно... но Юран сам окуевший тип. Видел его встречу с журналистами. Глаза как у Зюбы выпучит и орет...
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моэм
1651422436
Назвал козла судью козлом ... а правду они не любят ....тем более озвученную....это ещё не всё , скоро подключится 12 козлов комитета РФС по этике и слупят с Юрана 200 000 -500 00- рубликов , ну и попилят их конечно.
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zigbert
1651493599
Причиной всему конечно стал эпизод с назначением пенальти в конце матча.
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