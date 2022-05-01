Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он пропустит игру с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку после матча 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Ее показал главный судья Кирилл Левников за споры с бригадой арбитров.

Эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» забила спасительный мяч на 90+2 минуте с пенальти, назначенного после VAR.

Юран пропустит ближайший матч против «Зенита» (7 мая).

С 12-й минуты матча с «Уфой» «Химки» играли в меньшинстве.

Юран вернулся в «Химки» зимой.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут