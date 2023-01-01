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Юран получил красную карточку после матча с «Уфой». Он пропустит игру с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку после матча 27-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Ее показал главный судья Кирилл Левников за споры с бригадой арбитров.

Эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» забила спасительный мяч на 90+2 минуте с пенальти, назначенного после VAR.

  • Юран пропустит ближайший матч против «Зенита» (7 мая).
  • С 12-й минуты матча с «Уфой» «Химки» играли в меньшинстве.
  • Юран вернулся в «Химки» зимой.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2778

    Enter2006 2 минуты назад

    Юран был прав, судей давно пора ху*ями крыть.

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    Рейтинг: +62873

    portero 18 минут назад

    Арбитров назвал ласковыми словами...

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