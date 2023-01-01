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РПЛ. «Химки» упустили победу над «Уфой», играя в меньшинстве с 12-й минуты

«Уфа» в 27-м туре чемпионата России ушла от поражения от «Химок». Спасительным оказался гол лучшего бомбардира сезона РПЛ Гамида Агаларова с пенальти.

С 12-й минуты «Химки» играли в меньшинстве. За фол против вратаря Александра Беленова прямую красную карточку получил защитник Эльмир Набиуллин. Травмированный голкипер был заменен.

«Химки» поднялись на 11-е место. «Уфа» идет в зоне прямого вылета.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Химки – Уфа – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 31; 1:1 – Агаларов, 90+2 (с пенальти).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Набиуллин, Боженов, Волков, Глушаков (Главчич, 72), Кухарчук (Мирзов, 72), Сабович (Филин, 40), Руденко (Магомедов, 60).

«Уфа»: Беленов (Чичкан, 15), Никитин, Журавлeв, Плиев, Ботака-Иобома (Иванов, 46), Кротов (Касинтура, 77), Кабутов, Камилов (Мрзляк, 61), Агаларов, Фищенко (Ортис, 46), Урунов.

Предупреждения: Сабович, 7; Идову, 49; Боженов, 79; Филин, 90+2 – Ортис, 54; Урунов, 90+4.

Удаления: Набиуллин, 12 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:26
Комментарии1
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    Рейтинг: +62873

    portero 22 минуты назад

    Уфе это не поможет, играя в большинстве пропустили и чутб не проиграли, на вылет...

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