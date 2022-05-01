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  • РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

1 мая 2022, 15:56
47

«Спартак» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Крылья Советов». Дубль у Александра Соболева, забившего своей бывшей команде.

Это первая волевая победа москвичей в сезоне РПЛ. Теперь все команды турнира добились хотя бы одной волевой победы.

«Спартак» поднялся на девятое место, «Крылья Советов» остались седьмыми.

У «Спартака» Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Кристофер Мартинс получили дисквалифицирующие желтые карточки, они пропустят ближайший матч против «Урала».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич (Рассказов, 90), Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 80), Витюгов (Барач, 69), Ежов (Соколов, 90), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 79), Сарвели.

Предупреждения: Джикия, 7; Жиго, 7; Селихов, 41; Мартинс, 66 – Солдатенков, 60; Констанца, 77.

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Комментарии (47)
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slavа0508
1651409809
С волевой победой , молодцы проявили характер ,,,,по игре конечно море вопросов , ну что уж там о печальном не будем,,,,,
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B.G.
1651409860
С волевой победой нас!
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Fusballer
1651409925
С победой, красно-белые!
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R_a_i_n
1651409932
Выпил полтора разливного. Сейчас думаю лучше бы водки взял. Ну или валидол.
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oyabun
1651410108
С волевой победой, красно-белые! Но почему нельзя играть оба тайма так же как и второй? Тихонов в перерыве правильно оценил игру спартаковцев в первые 45 мин - "Спартак никакой". И заметьте, при Ваноли так почти в каждом матче. Хорошо что собрались, очень удачно вышли и Николсон и Промес. С Победой!
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zigbert
1651410604
С трудной победой болельщики Спартака! В первом тайме команда просыпалась но вот во втором сыграли выше всяких похвал. Промес и Николсон взбодрили игру. Преимущество не упускали до самого конца матча. Молодцы!
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NewLife
1651410839
В первом тайме было жалко нашу никакущую защиту, терзаемую мальчишками из КС. Чем меньше времени у Жиго перед возвращением на родину, тем больше он становится регбистом, а не футболистом. Джикия в первом тайме - это тормоз, который уничтожал любую комбинационную игру, из-за этого разваливался центр, и защитники были вынуждены играть поперек или вратарю. Ваноли - не тренер.
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JTherry
1651411692
невольно сравнивал сегодняшнюю игру Спартака и вчерашнюю зенита: это сколько же у нашей команде дятлов, на целую десятку скворечников хватит...( не знаю, как вам, уважаемые болелы, но мне не доставляет удовольствия видеть, как катают мяч поперек поля наши "доблестные" защитники, которых пора бы разрядить слегка... если бы не второй тайм, вообще выключить надо было это "действо", и в конце тайма играть на удержание счета с КС, Ваноли, ты сошел с ума... в общем, с победой КБ..!)
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житель СПб
1651412974
Поздравляю с важной победой!
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alefreddy
1651413244
оборона как была дырявой так и осталась игроки с обеих сторон средние как исполнители только за голову держаться.Победу вымучивали
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