РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Крылья Советов». Дубль у Александра Соболева, забившего своей бывшей команде.

Это первая волевая победа москвичей в сезоне РПЛ. Теперь все команды турнира добились хотя бы одной волевой победы.

«Спартак» поднялся на девятое место, «Крылья Советов» остались седьмыми.

У «Спартака» Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Кристофер Мартинс получили дисквалифицирующие желтые карточки, они пропустят ближайший матч против «Урала».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич (Рассказов, 90), Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 80), Витюгов (Барач, 69), Ежов (Соколов, 90), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 79), Сарвели.

Предупреждения: Джикия, 7; Жиго, 7; Селихов, 41; Мартинс, 66 – Солдатенков, 60; Констанца, 77.

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