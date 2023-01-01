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РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» в 27-м туре чемпионата России переиграл «Крылья Советов». Дубль у Александра Соболева, забившего своей бывшей команде.

Это первая волевая победа москвичей в сезоне РПЛ. Теперь все команды турнира добились хотя бы одной волевой победы.

«Спартак» поднялся на девятое место, «Крылья Советов» остались седьмыми.

У «Спартака» Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Кристофер Мартинс получили дисквалифицирующие желтые карточки, они пропустят ближайший матч против «Урала».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес, Мартинс, Зобнин, Хлусевич (Рассказов, 90), Игнатов (Николсон, 46), Бакаев (Промес, 68), Соболев (Кофрие, 90).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 80), Витюгов (Барач, 69), Ежов (Соколов, 90), Коваленко, Глушенков (Цыпченко, 79), Сарвели.

Предупреждения: Джикия, 7; Жиго, 7; Селихов, 41; Мартинс, 66 – Солдатенков, 60; Констанца, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 15:56
Комментарии36
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    Рейтинг: +17671

    DVOK68 1 час назад

    Разные таймы,разные слова были у меня для команды...Но победили!
    С победой нас,красно-белые!

    1
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    Рейтинг: +1850

    Олег1204 1 час назад

    Счет по игре, но воротаря надо было удалять.

    0
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    Рейтинг: +95

    Atyrau85 1 час назад

    Всех с победой! Квинси вовремя выпустили. Игнатов и Хлусевич не радуют. А так все молодцы! Волевая победа дорогого стоит. Пусть и с Крыльями,но сейчас это неважно.

    1
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    Рейтинг: +922

    alefreddy 2 часа назад

    оборона как была дырявой так и осталась игроки с обеих сторон средние как исполнители только за голову держаться.Победу вымучивали

    4
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    Рейтинг: +15543

    житель СПб 2 часа назад

    Поздравляю с важной победой!

    4
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    Рейтинг: +17671

    DVOK68 > житель СПб 1 час назад

    Спасибо!

    0
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    Рейтинг: +10638

    alex1951 2 часа назад

    Товарищи Спартаковцы! Смотреть Спартак без таблэток или ище чяво покрепче -невозможно ......космос со всей своей непредсказуемостью.....
    ...А как вспомнишь вспомнишь высказывания некоего Ваноли : Я понял спартаковский дух.....Ну так дух у него ,итальянца,видать исходит из 5ой точки.....
    ........................................................................................................................................
    Короче ,мнение : Cпартак исконно русская команда и тренировать её должон -Русский...их в России есть!....... Но тренера нельзя давить,ни ФЕ и ЗА....

    2
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    Рейтинг: +3751

    serppion 2 часа назад

    Ах, Спартак! Ну, Спартак! Команда из нижней половины таблицы победила верхнюю. Есть чем возгордиться.

    2
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    Рейтинг: +22327

    JTherry 2 часа назад

    невольно сравнивал сегодняшнюю игру Спартака и вчерашнюю зенита: это сколько же у нашей команде дятлов, на целую десятку скворечников хватит...( не знаю, как вам, уважаемые болелы, но мне не доставляет удовольствия видеть, как катают мяч поперек поля наши "доблестные" защитники, которых пора бы разрядить слегка... если бы не второй тайм, вообще выключить надо было это "действо", и в конце тайма играть на удержание счета с КС, Ваноли, ты сошел с ума... в общем, с победой КБ..!)

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    Рейтинг: +95775

    zigbert > JTherry 2 часа назад

    Тут уж не до жиру. Хотя бы такая победа. Не комфортное положение Спартака в турнирной таблице действует на всех игроков и тренера, сковывает их действия на поле.

    5
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    Рейтинг: +22327

    JTherry > zigbert 2 часа назад

    да уж...)) если в телегах самым запоминающимся моментом считают "забег Ваноли", не вспоминая остальной игры, то и правда - "не до жиру"... в первом тайме играли так, словно первый раз встретились на поле эти 11 чудаков в КБ футболках... представляю, каково было смотреть этот матч ветеранам, приглашенным на игру...(

    3
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    Рейтинг: +17671

    DVOK68 > JTherry 59 минут назад

    В первом тайме я чудом сдерживался от матерных слов,из-за того что рядом на секторе были маленькие дети...)
    Во втором тайме побойчее игра наша пошла,выиграли/вымучили,здесь главное что победили!

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    Рейтинг: +2

    Аден 2 часа назад

    Красава Саша.

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    Рейтинг: +31383

    VVM1964 2 часа назад

    Всех с первой волевой, но если честно с таким осадком, который оставил первый тайм, есть сомнения в поздравлении. И опять есть вопрос по замене Бакаева - НУ НА ХРЕНА ??? !!!

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    Рейтинг: +22327

    JTherry > VVM1964 2 часа назад

    хотя бы Бакаева правильно заменил Ваноли, Промес освежил бесцветную игру первого тайма, а Николсон добавил агрессии в атаке... у Бакакева игры через раз идут, а после спад в игре - очень нестабильный игрок...

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