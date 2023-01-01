Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

Малком: «У «Зенита» нет самых сложных матчей в чемпионате»

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от ближайшего матча со «Спартаком». Его петербуржцы проведут в статусе победителя сезона РПЛ.

«Впереди игра со «Спартаком». Насколько будем готовы к этому матчу и не помешает ли чемпионство? Это сложный матч и сложный соперник. Мы знаем, что это российское классико, а значит, нужно всегда играть его на максимальных оборотах. Это из разряда тех матчей, которые нужно не просто играть, а в которых надо выигрывать.

Легче было бы доиграть чемпионат и в последнем матче получить золотые награды или хорошо, что они уже есть? Когда побеждаешь чуть-чуть заранее — это лучше в том смысле, что чуть меньше страдаешь и мучаешься, потому что уже победил. Но тем не менее, всегда у каждого соперника нужно понимать, на что он способен. Все прекрасно понимают, какой у кого потенциал. В любом случае нужно всегда максимально выкладываться в каждом матче.

Какой матч был самым сложным в этом чемпионате? Самые драматичные матчи всегда со «Спартаком». А самых сложных нет, потому что каждая игра сложная. Не важно, в гостях или дома, с каким соперником. Любой матч сложный — простых не бывает. Сейчас мы уже победили, сезон удался, мы будем готовиться к следующему. Но в этом чемпионате у нас остаются еще три игры, мы обязательно доиграем их по максимуму», – сказал Малком.

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Миллер – о чемпионстве «Зенита»: «Футбольная столица растет и строится!»
Генич: «Для меня Дзюбы больше не существует» 2
Уткин: «Поздравляю «Зенит» с чемпионством-2023!» 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:43
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +2534

    BlackMurder 2 часа назад

    Да в россии вообще играть не надо, так заплатят

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7042

    владимир миронов 3 часа назад

    С победой, сборная газпрёма.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2112

    Январь 59 3 часа назад

    Зато в ЛЧ нет простых матчей. Хоть бы раз до полуфинала дошли. Обычно в начальной стадии вылетают.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11