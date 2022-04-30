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⚡ РПЛ. «Рубин» разгромно проиграл в Казани «Сочи» – 0:6

30 апреля 2022, 15:49
28

В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.

Сочинцы забили дважды в первом тайме, а после перерыва отправили в ворота соперника еще четыре мяча.

«Сочи» обогнал ЦСКА и поднялся на третье место в таблице РПЛ.

«Рубин» остался на 11-й строчке, но уже в понедельник может опуститься в зону стыков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Климов, 85), Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор (Кузнецов, 72), Апшацев (Бакаев, 46), Лисакович (Онугха, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 67), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 67), Жоаозиньо (Заика, 78), Кассьерра (Попов, 71).

Предупреждения: нет – Макарчук, 26.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи
Комментарии (28)
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tushkanlz
1651323396
«Сочи» сегодня ,ну, очень хорош!! С победой, «Сочи»!!
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CSKA57
1651323731
Слуцкий опять на "высоте"!
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portero
1651323887
Сочи с победой!!!
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knikos
1651324199
Сочи ! Отставание всего три очка !!! Сумеете ? От души желаю вам сделать это ! И классно бы было , если бы вы это сделали в очном поединке !
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ААМ
1651325045
Жаль Рубин. А тренеру надо уходить. Не получилось у него, как и у "трениришки" со СПАМом. А ведь выиграл потом с "Севильей" три ЛЕ,
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paracetamol
1651325237
Хорошо татар сделали, просто замечательно!
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Из Твери Леха
1651329646
даже Мелкадзе забил. совсем плохи дела у Рубина
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sobaka120982
1651330113
Ребята наши по куражились)) спасибо Владимир Валентинович!!!!
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ab15488
1651333436
Честно говоря, сейчас что то говорить - это все равно что пинать лежачего. Команда просто не играет. За Слуцкого или за клуб, не важно. Еще недавно Дюпин был лучшим кипером в РПЛ. Тащил все что можно и все что нельзя. Сейчас номинально присутствует на матче. Оставить Слуцкого до конца сезона - это даже не реальный шанс, это неизбежный вылет в ФНЛ, тем более, что Рубин уже проигрывал 4й команде ФНЛ - Енисею. Леня скис. И с ним вся команда
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sochi-2013
1651339027
Ну, как-то так! Молодцы!!!!!
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