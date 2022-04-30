⚡ РПЛ. «Рубин» разгромно проиграл в Казани «Сочи» – 0:6

В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.
Сочинцы забили дважды в первом тайме, а после перерыва отправили в ворота соперника еще четыре мяча.
«Сочи» обогнал ЦСКА и поднялся на третье место в таблице РПЛ.
«Рубин» остался на 11-й строчке, но уже в понедельник может опуститься в зону стыков.
Россия. РПЛ. 27-й тур
Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)
Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Климов, 85), Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор (Кузнецов, 72), Апшацев (Бакаев, 46), Лисакович (Онугха, 84).
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 67), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 67), Жоаозиньо (Заика, 78), Кассьерра (Попов, 71).
Предупреждения: нет – Макарчук, 26.
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