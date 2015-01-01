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⚡ РПЛ. «Рубин» разгромно проиграл в Казани «Сочи» – 0:6

В 27-м туре чемпионата России «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счетом 6:0.

Сочинцы забили дважды в первом тайме, а после перерыва отправили в ворота соперника еще четыре мяча.

«Сочи» обогнал ЦСКА и поднялся на третье место в таблице РПЛ.

«Рубин» остался на 11-й строчке, но уже в понедельник может опуститься в зону стыков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Климов, 85), Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор (Кузнецов, 72), Апшацев (Бакаев, 46), Лисакович (Онугха, 84).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 67), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 67), Жоаозиньо (Заика, 78), Кассьерра (Попов, 71).

Предупреждения: нет – Макарчук, 26.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии19
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    Рейтинг: -105

    diamondfan 2 минуты назад

    В Рубине Бердыева нет и срам в команде!

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    Рейтинг: +14606

    ilichkadr 17 минут назад

    Давно говорил, что Рубин держался на 3-х китах: Хвиче. Дрейере и Деспотовиче.

    0
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    Рейтинг: +16039

    paracetamol 24 минуты назад

    Хорошо татар сделали, просто замечательно!

    2
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    Рейтинг: +3518

    ААМ 27 минут назад

    Жаль Рубин. А тренеру надо уходить. Не получилось у него, как и у "трениришки" со СПАМом. А ведь выиграл потом с "Севильей" три ЛЕ,

    1
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    Рейтинг: +11340

    Вомбат > ААМ 19 минут назад

    У тренеришки со Спартаком все получилось бы, если бы Федун дал ему поработать хотя бы 1 сезон. Что же до тренера Слуцкого, то он тренер квалифицированный, но не мужик. Это мы уже наблюдали. И со сборной ("мы г.о.в.н.о") и с Халлом, и с Витессом, и сейчас наблюдаем после ухода легионеров из Рубина. Почитайте интервью Слуцкого после их отъезда - это не слова настоящего мужчины. "Команда потеряла почти весь основной состав, но я ее не брошу, вместе будем бороться за выживание". Не бросил, конечно, но что толку?

    0
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    Рейтинг: +529

    RUSARM 33 минуты назад

    У Лени доверие клуба!! Надолго ли???

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    Рейтинг: +16584

    Garrincha58 35 минут назад

    совсем расклеились безвольная игра видать что то назревает

    0
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    Рейтинг: +10596

    knikos 41 минуту назад

    Сочи ! Отставание всего три очка !!! Сумеете ? От души желаю вам сделать это ! И классно бы было , если бы вы это сделали в очном поединке !

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    Рейтинг: +62808

    portero 46 минут назад

    Сочи с победой!!!

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    Рейтинг: +15590

    Cleaner 47 минут назад

    Леня, пора в отставку...

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    Рейтинг: +3334

    CSKA57 49 минут назад

    Слуцкий опять на "высоте"!

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