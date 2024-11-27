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  • «Сочи» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Сочи» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 17:05
Сочи
27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Динамо Мх
45' А. Шушеначев
70' Я. Джапо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Динамо Мх
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-3-2
12
Заболотный
17
Макарчук
91
Суслов
37
Чирков
4
Литвинов
10
Шагиахметов
29
Никитин
77
Лазарев
7
Сафронов
11
Шушеначев
11
Мелешин
3-2-1-3-1
39
Магомедов
99
Алибеков
77
Сундуков
17
Пальцев
53
Котин
17
Джапо
22
Юсупов
19
Зинович
70
Гаджиев
47
Глушков
28
Сердеров
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Лазарев
14
Сааведра
14
Сааведра
77
Лазарев
11
Мелешин
14
Крамарич
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
47
Глушков
16
Мрезиг
16
Мрезиг
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
28
Сердеров
17
Касинтура
17
Касинтура
28
Сердеров
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Сочи
Динамо Мх
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сочи - Динамо Мх
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо» Мх, 1/4 Кубка России Пути регионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Динамо» Мх

«Сочи» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Сочи
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