27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-1-3-2
12
Заболотный
17
Макарчук
91
Суслов
37
Чирков
4
Литвинов
10
Шагиахметов
29
Никитин
77
Лазарев
7
Сафронов
11
Шушеначев
11
Мелешин
3-2-1-3-1
39
Магомедов
99
Алибеков
77
Сундуков
17
Пальцев
53
Котин
17
Джапо
22
Юсупов
19
Зинович
70
Гаджиев
47
Глушков
28
Сердеров
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
77
Лазарев
14
Сааведра
14
Сааведра
77
Лазарев
11
Мелешин
14
Крамарич
14
Крамарич
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
77
Писарский
11
Мелешин
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
47
Глушков
16
Мрезиг
16
Мрезиг
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
28
Сердеров
17
Касинтура
17
Касинтура
28
Сердеров
70
Гаджиев
25
Агаларов
25
Агаларов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Сочи
Динамо Мх
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сочи - Динамо Мх
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Динамо» Мх, 1/4 Кубка России Пути регионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»