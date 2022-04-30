Бека-Бека: «Москва меня приятно удивила. Я здесь кайфую»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве.

– Давай вспомним тот момент, когда ты только переехал в Москву. Какими были первые впечатления?

– Москва меня приятно удивила – огромный, очень красивый и чистый город с сумасшедшей инфраструктурой. Честно скажу – я здесь кайфую!

Сейчас почувствовал вкус жизни в столице, мне это нравится. Ощущения великолепные, мне здесь очень комфортно.

– Объясни людям, где надо жить в Москве, чтобы кайфовать и чувствовать «вкус жизни в столице»?

– Я живу в Сити, это невероятное место. Но больше всего я люблю исторический центр Москвы. Причем люблю его весь: не было ни одного места, которое бы мне не понравилось.

В Москве так много хороших заведений, что я стараюсь себя сдерживать и не часто посещать рестораны, чтобы не растолстеть.

– В Москве живешь один или с девушкой?

– Один. Сейчас ко мне приехал отец, чтобы навестить меня.

– Как тебе русские девушки?

– И девушки и женщины здесь прекрасные – очень красивые.

– Пишут тебе в директ?

– Да, очень много, но я не обращаю на это внимание.

– А что пишут?

– Честно – я даже не читаю.

– Не интересно?

– Просто не открываю. Мой фокус – футбол.

– А когда откроешь?

– Давайте так: я всегда открыт для тех, кого знаю лично. А касательно знакомств через директ – тут без шансов.

Прошлым летом «Локо» купил француза за 6 миллионов евро.

Бека-Бека сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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