Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев: «Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать»

Романцев: «Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать»

30 апреля 2022, 01:09
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об отношении судей к московской команде.

«Спартак» все время воюет с судьями. Не это ли причина такого отношения к нему?

— Еще один вопрос на засыпку. Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало.

В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.

По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного.

Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца 2
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука 4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1651283262
Нас тоже раздражает колличество ошибок в матчах со Спартаком. А мячей отменили столько, сколько у всех вместе взятых не отменили.
Ответить
Добрый Бобер
1651288815
Ну тут, как говориться, "зри в корень". Сначала ошибки арбитров не могут не раздражать "Спартак" (да и вообще кого угодно), а уже потом...
Ответить
orlovcar
1651292558
заныли свиноты))) а как прошлые года все свистели в пользу свиней, так было нормой)))
Ответить
житель СПб
1651294352
В целом сказано объективно.
Ответить
NewLife
1651305117
ОИР, не гоже тебе такую куйню пороть. Судьи должны добротно делать работу, за которую получают деньги, а не раздражаться.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
30
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+