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Романцев: «Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об отношении судей к московской команде.

«Спартак» все время воюет с судьями. Не это ли причина такого отношения к нему?

— Еще один вопрос на засыпку. Дело в том, что в мое время такого пристального внимания к теме судейства не возникало.

В ту пору арбитры получали за свою работу на поле копейки и любили говорить, что это их хобби. Сейчас такое хобби неплохо оплачивается. Отсюда и всякого рода разговоры о причинах судейской лояльности к одним клубам и предвзятости к другим.

По-человечески понять руководство «Спартака», который и так переживает не лучшие времена, можно. И нас в Антверпене в полуфинале Кубка Кубков просто уничтожал. А когда я через пару лет напомнил об этом журналистам, тут же из УЕФА прислали запрос с требованием объяснений по поводу сказанного.

Думаю, что открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать. А вот сказывается ли это на отношении судейского корпуса к команде, утверждать не рискну.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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