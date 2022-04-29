Тихонов: «Будет кошмар и ужас, если «Спартак» окажется в стыковых матчах»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил вероятность попадания команды в переходные матчи РПЛ. Спикер не верит.

– Верите, что «Спартак» опустится до стыковых матчей?

– Не верю, это будет просто кошмар и ужас. Что это такое, с таким бюджетом и подбором игроков бороться за стыки?

Расстояние между «Спартаком» и зоной стыков – 3 очка.

Ближайший соперник «Спартака» – «Крылья Советов».

Вероятно, вскоре будет объявлено, что переходные матчи будут играть 15-я и 16-я команда РПЛ, а не 13-я и 14-я.

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