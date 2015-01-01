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Тихонов: «Будет кошмар и ужас, если «Спартак» окажется в стыковых матчах»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил вероятность попадания команды в переходные матчи РПЛ. Спикер не верит.

– Верите, что «Спартак» опустится до стыковых матчей?

– Не верю, это будет просто кошмар и ужас. Что это такое, с таким бюджетом и подбором игроков бороться за стыки?

  • Расстояние между «Спартаком» и зоной стыков – 3 очка.
  • Ближайший соперник «Спартака» – «Крылья Советов».
  • Вероятно, вскоре будет объявлено, что переходные матчи будут играть 15-я и 16-я команда РПЛ, а не 13-я и 14-я.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1889

    DMитрий 9 минут назад

    Не кошмар и ужас, а интрига и мотивация!

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    Рейтинг: +15364

    житель СПб 23 минуты назад

    Уже всерьез забеспокоились...

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    Рейтинг: +3771

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Люди, будьте людьми. Ну какие стыки? Где Спартак и где стыковые матчи. Это не просто смешно, но и глупо рассуждать на эту тему. Да не самый лучший сезон. Да сегодня судьи за Спартак (в отличии от чемпионского сезона) не топят, и при ничейках Спартаку не дают право на штрафной в реальной близости ворот, и Фернандо-мастера штрафных нет . Но вестИ глупые разговоры про Спартак в стыковых матчах просто нелепица.

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