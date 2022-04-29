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  • Тихонов: «Будет кошмар и ужас, если «Спартак» окажется в стыковых матчах»

Тихонов: «Будет кошмар и ужас, если «Спартак» окажется в стыковых матчах»

29 апреля 2022, 20:56
5

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил вероятность попадания команды в переходные матчи РПЛ. Спикер не верит.

– Верите, что «Спартак» опустится до стыковых матчей?

– Не верю, это будет просто кошмар и ужас. Что это такое, с таким бюджетом и подбором игроков бороться за стыки?

  • Расстояние между «Спартаком» и зоной стыков – 3 очка.
  • Ближайший соперник «Спартака» – «Крылья Советов».
  • Вероятно, вскоре будет объявлено, что переходные матчи будут играть 15-я и 16-я команда РПЛ, а не 13-я и 14-я.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (5)
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Кузьмич на трибуне
1651255464
Люди, будьте людьми. Ну какие стыки? Где Спартак и где стыковые матчи. Это не просто смешно, но и глупо рассуждать на эту тему. Да не самый лучший сезон. Да сегодня судьи за Спартак (в отличии от чемпионского сезона) не топят, и при ничейках Спартаку не дают право на штрафной в реальной близости ворот, и Фернандо-мастера штрафных нет . Но вестИ глупые разговоры про Спартак в стыковых матчах просто нелепица.
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житель СПб
1651258837
Уже всерьез забеспокоились...
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paracetamol
1651265848
Будет кошмар и ужас, если «Спартак» в стыках проиграет Енисею. Вот это будет ужас!
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Боцман59rus
1651289458
_ проснись Андрюша, кошмар и ужас уже сейчас, а то , о чем вы все говорите, будет закономерным итогом и надеюсь концом правления куколда и его и его е.б.@ нутой эскортницы>)))
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житель СПб
1651295300
На самом деле, ничего страшного и особенного. Всякое бывает. Как здесь многие и написали. Действительно, кошмар будет - если проиграют! А вот в это никто не верит.
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