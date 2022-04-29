В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов)

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов поделился информацией о количестве команд в РПЛ. Их будет 18.

«Мнение, которое Карп проповедует последние месяцы + обрывки информации изнутри: будет 18 клубов и ограниченный мораторий (15-16 команды РПЛ сыграют с 3-4 ФНЛ)» – сообщил инсайдер.

Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.

Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».

На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

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