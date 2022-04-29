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  • В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов)

В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов)

29 апреля 2022, 19:45
29

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов поделился информацией о количестве команд в РПЛ. Их будет 18.

«Мнение, которое Карп проповедует последние месяцы + обрывки информации изнутри: будет 18 клубов и ограниченный мораторий (15-16 команды РПЛ сыграют с 3-4 ФНЛ)» – сообщил инсайдер.

  • Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.
  • Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».
  • На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (29)
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GoldPlayFIFARus9
1651252683
Опять Спартак тянут за уши, весь админ ресурс подключают, лишь бы не вылететь!
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Кузьмич на трибуне
1651254864
Это хорошая новость , и дело не в том что кого то спасают от вылета. Два последних места будут играть в стыках с 3 и 4 местом. Давно пора иметь в РПЛ 18 , а то и 20 клубов. У игроков слишком высокие зарплаты, для 30 игр в год. Большинство клубов даже при таком регламенте умудрялись вылетать из КР в начальной стадии.
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kostilio
1651255549
какой ужас,всетаки продвинули расширение ))) пипец
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Guinnesss
1651257014
Спартак лоббирует)))
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житель СПб
1651258926
Совершенно логично. Именно так и ожидалось - именно из-за здравого смысла. Те, кто говорит, что ФНЛ нет футбола - посмотрите на Енисей и Аланию - и заткнитесь.
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Dr.Metal
1651263026
Ну посмотрите на условных турок и гляньте сколько у них команд в вышке играет. Неужели мы не можем так?
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_Marqella_
1651263253
Хорошая новость,будет больше футбола...
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Plyash
1651263888
Своим молодым ребятам доверять надо,а не брать всякую посредственную шушеру из гейропы,стремясь к сиюминутному успеху.Пацанов и на 20-ть клубов хватит,как в СССР хватало, и на 22,если кто помнит.Работать никто с детьми не хочет,а может быть не может,легче купить,как и делает сейчас ГазпромБанда.
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paracetamol
1651265977
Спартак спасают всем миром. Федуну пришлось раскошелиться, а Зарема обеспечивает психологическую подготовку. Надо ставить её в ворота вместо дыры Максименки!
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zadira56
1651295065
Вот же,блин!Опять придется целый год нюхать винтохвостых с свинофермы.Федаун фсе купил!
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