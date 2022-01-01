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В РПЛ будет 18 клубов. Последние 2 места РПЛ сыграют стыки с 3-й и 4-й командами ФНЛ (Иван Карпов)

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов поделился информацией о количестве команд в РПЛ. Их будет 18.

«Мнение, которое Карп проповедует последние месяцы + обрывки информации изнутри: будет 18 клубов и ограниченный мораторий (15-16 команды РПЛ сыграют с 3-4 ФНЛ)» – сообщил инсайдер.

  • Формат будущего сезона РПЛ обсуждает специальная рабочая группа.
  • Последние 2 места РПЛ занимают «Уфа» и «Арсенал».
  • На протяжении всей истории РПЛ в лиге было 16 команд.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии9
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    Рейтинг: +15570

    Cleaner 58 секунд назад

    Чего только не сделают, чтобы Спартак в ФНЛ не вылетел...)))

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    Рейтинг: +5599

    GoldPlayFIFARus9 3 минуты назад

    Опять Спартак тянут за уши, весь админ ресурс подключают, лишь бы не вылететь!

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    Рейтинг: +24163

    bset 16 минут назад

    Жаль Спартак в стыках не увидим. Историческое событие было бы.

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    Рейтинг: +6534

    ALeX-161-rus > bset 2 минуты назад

    Вот именно в этом сезоне хотелось бы увидеть Спартак в стыках! При всём уважении к клубу,очень хочется увидеть в стыковом матче на Открытии настоящих болельщиков Спартака! Всем добра.

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    Рейтинг: +1673

    _Kesh_Suntar_ 24 минуты назад

    Понятно что уже точно "ЕВРОКУБКИ 2022-23" не будет! )))

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    Рейтинг: +14006

    Barmaleushka 33 минуты назад

    Спасли "пищевик" от вылета таки . С помощью админресурса )))

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    Рейтинг: +1053

    Дубина > Barmaleushka 30 минут назад

    Бомжарнику бледно голубому фармы просто еще нужны) что бы + 18 было со старта!!

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    Рейтинг: +35

    Номэд > Barmaleushka 19 минут назад

    А уж сколько раз бомжарню спасали от вылетов. И даже лигу расширяли ради бомжарни. Иди и изучай историю своего бомжеклуба.

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    Рейтинг: +1053

    Дубина > Номэд 11 минут назад

    У них НЕТ истории!!!!

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